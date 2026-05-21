Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl- Einbrecher am Werk

Fulda (ots)

Taschendiebstahl

Fulda. Am Montag (18.05.), in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, wurde eine 35-Jährige in der Fuldaer Innenstadt Opfer dreister Taschendiebe. Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahmen Unbekannte, im Bereich der Bahnhofstraße, unbemerkt Dokumente, sowie Bargeld aus der Umhängetasche der Dame.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite am Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrecher am Werk

Nüsttal. Zwischen Dienstag (19.05.) und Mittwoch (20.05.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu mehreren Scheunen und Garagen im Bereich des Ortsteils Morles.

In der Schulstraße durchsuchten die Täter eine Scheune und eine Halle nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

In der Straße "Wachtberg" öffneten Unbekannte ein Garagentor gewaltsam um sich Zutritt zu der Garage zu verschaffen. Nach derzeitigem Stand wurde hier ebenfalls nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

In der Wartburgstraße hebelten die Täter an dem Schloss einer Garage um sich Zutritt zu verschaffen. Es gelang den Unbekannten jedoch nicht die Garage zu öffnen, sodass sie sich wieder vom Objekt entfernten. Am Schloss entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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