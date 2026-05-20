Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bebra. Am Dienstag (19.05.), gegen 7.50 Uhr, befuhren eine Ford-Fahrerin, eine Skoda-Fahrerin, beide aus Ronshausen, und eine Mercedes-Fahrerin aus Bebra die Eisenacher Straße in Weiterode in Richtung Bebra.Die Ford-Fahrerin musste verkehrsbedingt die Geschwindigkeit reduzieren, was durch die Mercedes-Fahrerin zu spät wahrgenommen wurde, sodass sie der Skoda-Fahrerin auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf den davor befindlichen Ford geschoben. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (20.05.), gegen 6 Uhr, befuhr ein Renault-Fahrer aus Bad Hersfeld die Hainstraße in Richtung Johannestor. Ein BMW-Fahrer aus Ludwigsau befuhr die Hainstraße in entgegengesetzter Richtung. Der Fahrer des Renaults wollte nach links in die Berliner Straße abbiegen und stieß hierbei im Kreuzungsbereich mit dem entgegenkommenden BMW zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Ludwigsau. Am Dienstag (19.05.), gegen 17 Uhr, befuhr eine 36-jährige Passat-Fahrerin aus Ludwigsau die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Brückenstraße. Ein 11-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad aus einem Grundstück auf die angrenzende Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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