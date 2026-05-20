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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Schockanruf - Betrüger erbeuten Bargeld

Hersfeld Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bad Hersfeld. In der Nacht auf Freitag (15.05.), im Zeitraum von 1 Uhr bis 7 Uhr, beschmierten Unbekannte den Eingangsbereich eines Gebäudes in der Kaplangasse mit blauer und schwarzer Farbe. Ein politisch motivierter Hintergrund wird derzeit geprüft. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schockanruf - Betrüger erbeuten Bargeld

Bad Hersfeld. Eine Seniorin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist am Dienstagnachmittag (19.05.) Opfer von dreisten Betrügern geworden. Die Frau übergab im Laufe des Nachmittags in der Straße "Falkenblick" eine fünfstellige Summe Bargeld an eine ihr unbekannte Person. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Um die Mittagszeit klingelte das Telefon der Frau. Die Betrüger gaukelten ihr vor, dass für eine dringende medizinische Behandlung ihrer Schwiegertochter, eine hohe Bargeldsumme fällig sei. Die Frau schenkte den Anrufern Glauben und übergab schließlich einen Geldbetrag.

Die abholende Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 160 cm groß, normale Statur, drei Tage Bart, schwarz gekleidet, führte einen großen Rucksack mit sich

Nun bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im Bereich der Straße "Falkenblick", sowie den dort umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen - gegebenenfalls zu auffällig telefonierenden Personen oder wartenden Fahrzeugen mit fremden Kennzeichen gemacht?

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei: Trickbetrug ist vielfältig.

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
     mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, 
     Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der 
     Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.
   - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten 
     Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte 
     Personen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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