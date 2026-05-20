Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndungsrücknahme - Vermisste Person angetroffen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Friedewald. Am Mittwoch (20.05), gegen 10.45 Uhr, konnte die vermisste Inge W. mit Hilfe des Polizeihubschraubers zwischen Friedewald und Malkomes angetroffen werden. Die Vermisste wird derzeit medizinisch betreut. Ihr geht es der ersten Einschätzung nach den Umständen entsprechend gut. Das Polizeipräsidium Osthessen dankt allen an der Suche beteiligten Personen für die gute Zusammenarbeit.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

(Jonas Trabert)

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