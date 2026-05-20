PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndungsrücknahme - Vermisste Person angetroffen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Friedewald. Am Mittwoch (20.05), gegen 10.45 Uhr, konnte die vermisste Inge W. mit Hilfe des Polizeihubschraubers zwischen Friedewald und Malkomes angetroffen werden. Die Vermisste wird derzeit medizinisch betreut. Ihr geht es der ersten Einschätzung nach den Umständen entsprechend gut. Das Polizeipräsidium Osthessen dankt allen an der Suche beteiligten Personen für die gute Zusammenarbeit.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 09:20

    POL-OH: Sattelauflieger beschädigt Tunnel

    Fulda (ots) - Neuhof. Am Mittwoch (20.05.), gegen 5.20 Uhr, befuhr ein 62-jähriger LKW Fahrer mit seinem Sattelzug die A66 von Flieden kommend in Fahrtrichtung Fulda. Bei dem Sattelauflieger handelt es sich um einen Autotransporter der mit mehreren Pkw's beladen war. Als der Transporter hinter der Anschlussstelle Neuhof-Süd in den Tunnel einfuhr, beschädigte hierbei ein geladener PKW Teile der Deckentechnik des ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 23:47

    POL-OH: 88-jährige Bewohnerin aus Seniorenzentrum abgängig

    Bad Hersfeld (ots) - Seit Dienstagnachmittag, ca. 16.00 Uhr, wird die 88-jährige Inge W. aus einem Seniorenzentrum in Friedewald vermisst. Frau W. kehrte zur benannten Zeit von einem Spaziergang nicht zurück und ist vermutlich nicht in der Lage, sich zu orientieren. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Frau W. ist etwa 160 cm groß, hat eine normale Statur, graue, schulterlange Haare und ist ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 15:26

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg FD Unfall im Kreuzungsbereich Petersberg. Am Montag, (18.05.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 23-jährige Ford-Fahrerin die L 3174 aus Richtung Sebastianhof kommend in Fahrtrichtung Petersberg. Im Kreuzungsbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren