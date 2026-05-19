Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall im Kreuzungsbereich

Petersberg. Am Montag, (18.05.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 23-jährige Ford-Fahrerin die L 3174 aus Richtung Sebastianhof kommend in Fahrtrichtung Petersberg. Im Kreuzungsbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Renault-Fahrer, welcher die Breitunger Straße befuhr und die dortige Kreuzung in Richtung Landwehr überqueren wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Kranaufbau bleibt an Brücke hängen

Großenlüder. Am Dienstag (19.05.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 62-jähriger LKW Fahrer mit seinem Sattelzug die B254 von Fulda kommend in Fahrtrichtung Großenlüder. Der Sattelauflieger ist mit einem Kranaufbau zur Entleerung von Altglascontainern ausgestattet. In Höhe des Ortsteils Bimbach blieb der Kran an einer über die B254 verlaufenden Brücke hängen, sodass dieser abriss und hierdurch die Heckluken des mit Altglas beladenen Anhängers aufgedrückt wurden. Daraufhin entleerte sich etwa auf einer Länge von 100 Metern Altglas auf der Fahrbahn. Der 62-jährige LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Am LKW entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der entstanden Sachschaden an der Brücke, als auch der Unfallhergang sind Bestandteil der laufenden Unfallermittlungen. Für die Dauer der Reinigung mussten Teile der Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallflucht an Bahnübergang

Haunetal. Am Montag (18.05.), gegen 17.25 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 27 aus Richtung Haunetal-Neukirchen kommend und wollte dann nach rechts auf die L 3471 in Richtung Haunetal-Wehrda abbiegen. Dabei achtete er nicht auf den direkt hinter der Einmündung befindlichen beschrankten Bahnübergang mit Lichtzeichenanlage, sowie die sich bereits auf beiden Seiten herabsenkendne Vollschranken. Als sich der Pkw mitten auf dem Bahnübergang befand, hatten sich bereits beide Schranken herabgesenkt, sodass der Pkw eingeschlossen war. Der Fahrer setzte sein Fahrzeug daraufhin zurück, um die Gleise weitestgehend frei zu machen. Als die Fahrdienstleitung der Bahn per Kameraüberwachung auf das Geschehen aufmerksam wurde, stoppte sie den Bahnverkehr und öffnete beide Schranken. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend in Richtung Haunetal-Wehrda. Ein hinzugezogener Techniker des Betreibers der Schrankenanlage stellte im Anschluß einen Sachschaden an der Schranke von rund 10.000 Euro fest. Die Funktionstüchtigkeit blieb erhalten. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen weißen BMW. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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