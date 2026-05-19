Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schuppen - Einbruch in Seniorenzentrum

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Schuppen

Grebenhain. Am frühen Montagmorgen (18.05.), gegen 3.30 Uhr, betraten Unbekannte ein Grundstück in der Straße "An der Kirche" und brachen dort eine Gartenhütte auf. Anschließend entwendeten sie aus der Hütte fünf Fahrräder, einen Hochdruckreiniger und einen Poolroboter. Zudem nahmen sie einen Rasenmähroboter an sich. Vom Versuch eine Garage aufzubrechen ließen die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ab. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Seniorenzentrum

Homberg. Am Montag (18.05.), in der Zeit von 20 Uhr bis 20.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Seniorenzentrums in der Straße "Mühltal", indem sie einen Tür gewaltsam aufhebelten. Ob die Täter das Gebäude anschließend betraten, ist derzeit unklar und Teil der weiteren Ermittlungen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell