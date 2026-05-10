Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am Mittag des 09.05.2026, zwischen 13:00 - 15:50 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße mit Farbe besprüht. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR.
Zeugen, die Hinweise zum Tathergang bzw. zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Neustadt/W.
Nico Freitag
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
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