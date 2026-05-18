POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Osthessen (ots)
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Bebra. Zwischen Mittwoch (13.04.) , 16.20 Uhr, und Donnerstag (14.05.), 18 Uhr, parkte eine Seat-Fahrerin aus Bebra auf einem Parkplatz der Straße "Feuerbachplatz". Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde im oben genannten Zeitraum der Pkw im hinteren linken Fahrzeugbereich und der Tür beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 oder www.polizei.hessen.de.
(Polizeistation Rotenburg)
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