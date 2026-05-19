Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorrad entwendet - Diebstahl von Fahrrädern - Trickbetrüger geben sich als falsche Polizeibeamte aus

Fulda (ots)

Motorrad entwendet

Gersfeld. Zwischen Sonntag (17.05.), 15.30 Uhr, und Montag (18.05.), 12.15 Uhr, entwendeten Unbekannte ein im Brembacher Weg abgestelltes rotes Suzuki Kraftrad. Es handelt sich um das Modell "GSF 1200". An dem Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen "FD-XW 29" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrrädern

Fulda. Zwischen Mittwochabend (13.05.), 21 Uhr, und Donnerstagfrüh (14.05.), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte ein in der Universitätsstraße abgestelltes rotes Fahrrad des Herstellers "Ghost". Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert.

In der Heinrichstraße entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (15.05.), 15 Uhr, und Samstag (16.05.), 16 Uhr, ein E-Bike des Herstellers "Hitbike", welches hinter einem Wohnhaus abgestellt war. Auch hier war das Fahrrad mit einem Schloss gesichert.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrüger geben sich als falsche Polizeibeamte aus

Fulda. Am Montagmittag (18.05.) erhielt eine 83-Jährige Frau aus dem Landkreis Fulda auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf von einer Person die sich als Polizeibeamter ausgab. In einem geschickt geführten Gespräch wurde die Seniorin dazu gebracht einem weiteren vermeintlichen Polizeibeamten Zutritt zu ihrem Einfamilienhaus zu gewähren. Dieser hielt sich anschließend etwa anderthalb Stunden im Wohnhaus der Dame auf. Glücklicherweise konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Diebesgut festgestellt werden, sodass die 83-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon kam.

Der falsche Polizeibeamte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, etwa 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Vollbart

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

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