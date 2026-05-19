PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorrad entwendet - Diebstahl von Fahrrädern - Trickbetrüger geben sich als falsche Polizeibeamte aus

Fulda (ots)

Motorrad entwendet

Gersfeld. Zwischen Sonntag (17.05.), 15.30 Uhr, und Montag (18.05.), 12.15 Uhr, entwendeten Unbekannte ein im Brembacher Weg abgestelltes rotes Suzuki Kraftrad. Es handelt sich um das Modell "GSF 1200". An dem Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen "FD-XW 29" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrrädern

Fulda. Zwischen Mittwochabend (13.05.), 21 Uhr, und Donnerstagfrüh (14.05.), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte ein in der Universitätsstraße abgestelltes rotes Fahrrad des Herstellers "Ghost". Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert.

In der Heinrichstraße entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (15.05.), 15 Uhr, und Samstag (16.05.), 16 Uhr, ein E-Bike des Herstellers "Hitbike", welches hinter einem Wohnhaus abgestellt war. Auch hier war das Fahrrad mit einem Schloss gesichert.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrüger geben sich als falsche Polizeibeamte aus

Fulda. Am Montagmittag (18.05.) erhielt eine 83-Jährige Frau aus dem Landkreis Fulda auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf von einer Person die sich als Polizeibeamter ausgab. In einem geschickt geführten Gespräch wurde die Seniorin dazu gebracht einem weiteren vermeintlichen Polizeibeamten Zutritt zu ihrem Einfamilienhaus zu gewähren. Dieser hielt sich anschließend etwa anderthalb Stunden im Wohnhaus der Dame auf. Glücklicherweise konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Diebesgut festgestellt werden, sodass die 83-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon kam.

Der falsche Polizeibeamte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, etwa 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Vollbart

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
     mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, 
     Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der 
     Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.
   - Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung!
   - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers
   - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten 
     Telefonnummer oder die Polizei an.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte 
     Personen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 15:29

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Bebra. Zwischen Mittwoch (13.04.) , 16.20 Uhr, und Donnerstag (14.05.), 18 Uhr, parkte eine Seat-Fahrerin aus Bebra auf einem Parkplatz der Straße "Feuerbachplatz". Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde im oben genannten Zeitraum der Pkw im hinteren linken Fahrzeugbereich und der Tür beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:27

    POL-OH: Sachbeschädigungen - Auto zerkratzt - Schockanruf - Zeugen gesucht

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigungen Hauneck. Am Donnerstag (14.05.), gegen 23 Uhr, näherten sich Unbekannte einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße im Ortsteil Oberhaun und beschädigten dort mittels unbekanntem Gegenstand den Glaseinsatz einer Kellertür. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150 Euro. Kirchheim. Am frühen Freitagmorgen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren