Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Öltanks illegal entsorgt

Bad Hersfeld (ots)

Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Rotenburg. Am Montagfrüh (18.05), gegen 3.25 Uhr, versuchten Unbekannte in der Breitenstraße gewaltsam in ein dortiges Ladengeschäft einzubrechen, indem sie mit einem schweren Gegenstand versuchten die Glaselemente der Eingangstür einzuschlagen. Die Scheiben hielten stand und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Öltanks illegal entsorgt

Bad Hersfeld. Unbekannte stellten am Montagmorgen (18.05.), in der Zeit von 8 Uhr bis 11 Uhr, zwei große alte Öltanks auf dem Fußweg zwischen dem Stadtteil Hohe Luft und den Obersbergschulen (Herbartstraße in Richtung Friedewalder Straße) ab. In den Tanks befanden sich noch Reste von Heizöl oder Diesel. Festgestellt wurde dies durch Mitarbeiter der Stadt Bad Hersfeld. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen bezüglich des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Jonas Trabert)

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