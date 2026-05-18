Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen - Auto zerkratzt - Schockanruf - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigungen

Hauneck. Am Donnerstag (14.05.), gegen 23 Uhr, näherten sich Unbekannte einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße im Ortsteil Oberhaun und beschädigten dort mittels unbekanntem Gegenstand den Glaseinsatz einer Kellertür. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150 Euro.

Kirchheim. Am frühen Freitagmorgen (15.05.), zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Straße "Sonnenblick" zwei Fensterscheiben eines Mehrparteienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschossen die Täter dei Glasscheiben mit einem unbekannten Gegenstand und verursachten einen Schaden von circa 500 Euro.

Kirchheim. Auch im Finkenweg war am frühen Sonntagmorgen (17.05.), gegen 0.30 Uhr, das Fenster eines Einfamilienhauses das Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen zündeten diese ein Feuerwerkskörper im Bereich des Gebäudes, wodurch eine Fensterbank beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei rund 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Unbekannte zerkratzten im Zeitraum von Mittwoch (13.5.), 17 Uhr, bis Freitag (15.05.), 7.30 Uhr, einen in der Reichsstraße geparkten grauen VW Golf im Bereich der Motorhaube, des Kotflügels, dem Dach und der Frontscheibe. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schockanruf - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Eine Seniorin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist am Freitagnachmittag (15.05.) Opfer von dreisten Betrügern geworden. Die Frau übergab zwischen 19 und 20 Uhr in der Salzunger Straße einer vierstellige Summe an Bargeld an eine ihr unbekannte Person. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12 Uhr am Mittag klingelte das Telefon der Frau. Die Betrüger gaukelten ihr vor, dass für eine dringende medizinische Behandlung ihrer Tochter, eine hohe Bargeldsumme fällig sei. Die Frau schenkte den Anrufern Glauben und übergab schließlich einen Geldbetrag.

Die abholende Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, normale Statur, Bart, Basecap mit darüber gezogener Kapuze, dunkle Jacke

Nun bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zwischen 19 Uhr und 20 Uhr im Bereich der Salzunger Straße, sowie den dort umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen - gegebenenfalls zu auffällig telefonierenden Personen oder wartenden Fahrzeugen mit fremden Kennzeichen gemacht?

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei: Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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