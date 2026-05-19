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POL-OH: 88-jährige Bewohnerin aus Seniorenzentrum abgängig

POL-OH: 88-jährige Bewohnerin aus Seniorenzentrum abgängig
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Bad Hersfeld (ots)

Seit Dienstagnachmittag, ca. 16.00 Uhr, wird die 88-jährige Inge W. aus einem Seniorenzentrum in Friedewald vermisst.

Frau W. kehrte zur benannten Zeit von einem Spaziergang nicht zurück und ist vermutlich nicht in der Lage, sich zu orientieren.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Frau W. ist etwa 160 cm groß, hat eine normale Statur, graue, schulterlange Haare und ist vermutlich mit einer pinken Jacke, einer grünen Strickjacke sowie einer schwarzen Hose und hellen Schuhen bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau W. bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932211 oder den Notruf 110.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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