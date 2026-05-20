Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelauflieger beschädigt Tunnel

Fulda (ots)

Neuhof. Am Mittwoch (20.05.), gegen 5.20 Uhr, befuhr ein 62-jähriger LKW Fahrer mit seinem Sattelzug die A66 von Flieden kommend in Fahrtrichtung Fulda. Bei dem Sattelauflieger handelt es sich um einen Autotransporter der mit mehreren Pkw's beladen war. Als der Transporter hinter der Anschlussstelle Neuhof-Süd in den Tunnel einfuhr, beschädigte hierbei ein geladener PKW Teile der Deckentechnik des Tunnels. Der entstanden Sachschaden am Tunnel, als auch der Unfallhergang sind Bestandteil der laufenden Unfallermittlungen. Der Tunnel ist derzeit in Fahrtrichtung Fulda voll gesperrt. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer der Beschilderung der Umleitungsstrecke U47 zu folgen und nicht den Navigationssystemen.

(Jonas Trabert)

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