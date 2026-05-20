Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld - E-Bike entwendet

Fulda (ots)

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

Gersfeld. Trickbetrüger kontaktierten einen Bürger mit einer besonders dreisten Masche am Montag (18.05.) in Gersfeld. Hierbei wurden dem Geschädigten von Unbekannten, die sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgaben, angerufen. Die Anrufer gaben an, dass er seine Bankkarte inklusive Pin an einen vermeintlichen Mitarbeiter der Bank aushändigen soll, da er demnächst postalisch eine Neue erhalten soll. Der 71-Jährige schenkte den Betrügern Glauben und händigte seine Bankkarte einer männlichen Person aus, die kurze Zeit nach dem Anruf an ihrer Anschrift auftauchte. Erst später stellte die Tochter des Geschädigten fest, dass der Vater Opfer eines Betruges wurde und die Unbekannten Bargeld von seinem Konto abgehoben hatten.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40-50 Jahre alt, groß, sehr schlanke Figur, dunkle Haare, akzentfreies deutsch

Tipps Ihrer Polizei:

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder an Ihrer Haustür als Bankangestellter ausgibt, den Sie nicht eindeutig als solchen erkennen können. - Legen Sie sofort auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, Wertsachen, PINs, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Geben Sie niemals vertrauliche Bankdaten telefonisch oder per Nachricht weiter. - Rufen Sie im Zweifel Ihren Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Achtung: Nutzen Sie hierfür nicht die Wahlwiederholungstaste. Wählen Sie die ihnen bekannte Telefonnummer neu.

- Lassen Sie sich nicht von angezeigten Rufnummern täuschen. Durch sogenanntes Call-ID-Spoofing können Betrüger beliebige Rufnummern - auch die Ihrer Bank - auf dem Telefondisplay anzeigen lassen.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein oder einen entsprechenden Anruf erhalten haben, wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Bike entwendet

Fulda. Am Dienstag (19.05.), zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Goerdelerstraße ein vor einer Schule abgestelltes graues E-Bike des Herstellers "Cube". Das Fahrrad war mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer befestigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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