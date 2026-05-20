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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 58-Jährige wird Opfer von Love-Scammern

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Eine 58-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis ist Opfer von dreisten Betrügern geworden. Über die Social-Media-Plattform Facebook erhielt sie Kontakt zu einer ihr unbekannten Person und fiel auf die Masche des sogenannten "Love-Scammings" herein. Binnen mehrerer Monate kaufte die Frau Gutschein-Coupons im Wert von einem niedrigen fünfstelligen Betrag und ließ diese dem Unbekannten zukommen. Erst als die Frau schließlich aufgefordert wurde, eine Überweisung auf ein ausländisches Konto zu tätigen, fiel der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Masche der vorgetäuschten Liebe

Das Love- oder Romance-Scamming ist besonders perfide, da es für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern - und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich zumeist als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung - mit leichter oder autoritärer Kleidung - bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig. Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

   - Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder 
     Dating-Plattformen statt.
   - Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder 
     Deutsch.
   - Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen, 
     locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven 
     Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.
   - Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und 
     überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

   - IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen
     Sie auf keinen Fall Geld.
   - SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.
   - HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.
   - BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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