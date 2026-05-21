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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kleinkraftradfahrer in Hofbieber
Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Mittwoch (20.05.) ereignete sich gegen 12:10 Uhr auf der Langenbieberer Straße, in Höhe des Tegut-Marktes, eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.

Ein 16-Jähriger Nüsttaler befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Langenbieberer Straße in Richtung "Am Lindenplatz". Der Unfallflüchtige fuhr mit seinem PKW vom Parkplatz des Tegut-Marktes ebenfalls auf die Langenbieberer Straße in Richtung "Am Lindenplatz" ein.

Der 16-jährige Kleinkraftradfahrer leitete nach dem Einbiegen des Flüchtigen eine Gefahrenbremsung ein. Im Zuge des Bremsmanövers kam der 16-Jährige, ohne Kontakt mit dem Pkw Fahrer, zu Fall und stürzte. Infolge des Sturzes erlitt der Kleinkraftradfahrer Verletzungen am linken Knie. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht von Nöten. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Der als etwa 27 Jahre alt eingeschätzte Pkw Fahrer flüchtete in seinem schwarzen Audi A4 Avant in Richtung "Am Lindenplatz".

Zeugen und Helfer, die sachdienliche Hinweise zum gesuchten Fahrer / Pkw / Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/ 9612-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Alternativ können Hinweise über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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