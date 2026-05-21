Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (20.05.), erlitt eine 19-jährige BMW-Fahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 4.25 Uhr die Frankfurter Straße und wollte auf die Karl-Storch-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts abbiegen. Hierbei geriet sie ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte das Geländer der dortigen Brücke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

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