Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Baumlandung im Sauerland bei NRW Gleitschirmflieger Cup

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Olsberg (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr wurden die Löschgruppen Gevelinghausen, Elpe, die Drehleiter des Löschzuges Bigge-Olsberg, die Bergwacht Winterberg und der Rettungsdienst nach Olsberg-Gevelinghausen alarmiert. Dort war in einem Waldstück am Losenberg ein Gleitschirmflieger in einem Baum gelandet. Der 42-jährige aus Ludwigshafen, der im Rahmen des NRW-Cup mit rund 100 weiteren Fliegern im Sauerland gestartet war, blieb hierbei unverletzt. Er konnte sich jedoch nicht selber aus seiner misslichen Lage in etwa 25 Metern Höhe befreien. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr stieg ein Bergretter zunächst über eine Steckleiter auf und setzte den weiteren Aufstieg mit Steigeisen fort. Nachdem er den Piloten erreicht hatte, konnte dieser sicher abgelassen werden. Die Drehleiter kam nicht zum Einsatz, da die Einsatzstelle weit entfernt von befahrbaren Wegen war. Einsatzende war für die letzten der etwa 30 Einsatzkräfte gegen 18:15 Uhr.

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