Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeieinsatz in der Moselstraße in Fulda-Kohlhaus

Fulda (ots)

Am Mittwoch (21.05.), gegen 21.15 Uhr, informierten Zeugen die Fuldaer Polizei, über eine männliche Person, die sich mit einem schwertähnlichen Gegenstand auf der Moselstraße in Fulda bewegte und anschließend in ein Wohnhaus begab. Bei Klärung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass sich der 40-Jährige augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er konnte in der Folge in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wurden keine Personen verletzt.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

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