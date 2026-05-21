Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld Rotenburg (ots)

Unfallverursacher flüchtet fußläufig - Hinweise erbeten

Philippsthal. Am Mittwoch (20.05.) gegen 20.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seiner schwarzen Mercedes C-Klasse die B 62 aus Richtung Vacha kommend in Richtung Philippsthal. Kurz vor der Ortschaft Philippsthal verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Schutzplanke. Im weiteren Verlauf wurde noch ein Straßenschild beschädigt. Der Fahrer entfernte sich fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

13-jährige Fahrerin eines E-Scooters bei Unfall verletzt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (20.05.), gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 13-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Erfurter Straße von der Gothaer Straße kommend in Richtung Eisenacher Straße. Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Erfurter Straße aus entgegengesetzter Richtung und wollte nach links in die Eisenacher Straße einbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah er die vorfahrtsberechtigte E-Scooter-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 13-jährige wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.900 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Heringen. Am Mittwoch (20.05.) gegen 13.15 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Werra-Suhl-Tal die K 3 von Widdershausen kommend in Richtung Heringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Pkw die K 3 in entgegengesetzter Richtung. Auf einer Geraden kurz vor dem dort befindlichen Bahnübergang fuhr der unbekannte Fahrer in Höhe des Audis über die Mittellinie. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr der Audi-Fahrer nach rechts, touchierte hierbei jedoch die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fußgänger verletzt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (20.05.), gegen 12.05 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer aus Schenklengsfeld die Straße "Alter Kirchweg" aus Richtung "Falkenblick" kommend in Richtung "Am Frauenberg", um nach rechts auf die Meisebacher Straße einzubiegen. Hier hielt er an der Einmündung Alter Kirchrweg / Meisebacher Straße an. Zwischenzeitlich wollte ein 63-jähriger Fußgänger aus Bad Hersfeld die Meisebacher Straße überqueren. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der der PKW-Fahrer den Fußgänger und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den 63-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 63-jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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