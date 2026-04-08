Feuerwehr Minden

FW Minden: FW-MIN: Schwerer Verkehrsunfall in Todtenhausen - Motorradfahrer schwer verletzt

Minden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich zweier Straßen ist es am heutigen Tag gegen 16:30 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die Fahrerin des beteiligten Pkw blieb unverletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Minden sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung des Verletzten. Der Motorradfahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus transportiert. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber verließ die Einsatzstelle ohne weitere Maßnahmen.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehr Minden, die Polizei, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber aus Bielefeld.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Die Aufräumarbeiten dauern noch bis ca. 18:30 Uhr an.

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