PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Unfall auf der B276

Vogelsberg (ots)

Schotten. Auf der B276 kam es am Freitagvormittag (22.05.), gegen 10.45 Uhr, in Höhe der Kreuzung zur K141 zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen ist unter anderem ein Motorradfahrer beteiligt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 08:54

    POL-OH: Fahrzeug beschädigt

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kirchheim. Zwischen Sonntag (17.05.) , 19 Uhr, und Donnerstag (21.05.), 7.15 Uhr, beschädigten Unbekannte einen blauen Skoda, welcher auf einem Parkplatz eines Hotels in der Hauptstraße abgestellt war. Die Täter schlugen mit einem derzeit unbekannten Gegenstand auf das rechte Rücklicht ein, sodass dieses und die Karosserie beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 00:29

    POL-OH: Polizeieinsatz in der Moselstraße in Fulda-Kohlhaus

    Fulda (ots) - Am Mittwoch (21.05.), gegen 21.15 Uhr, informierten Zeugen die Fuldaer Polizei, über eine männliche Person, die sich mit einem schwertähnlichen Gegenstand auf der Moselstraße in Fulda bewegte und anschließend in ein Wohnhaus begab. Bei Klärung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass sich der 40-Jährige augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er konnte in der Folge in Gewahrsam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren