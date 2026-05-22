POL-OH: Erstmeldung - Unfall auf der B276
Vogelsberg (ots)
Schotten. Auf der B276 kam es am Freitagvormittag (22.05.), gegen 10.45 Uhr, in Höhe der Kreuzung zur K141 zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen ist unter anderem ein Motorradfahrer beteiligt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.
(Jonas Trabert)
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