Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und des Polizeipräsidiums Osthessen

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Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zentrale Leitstelle und Polizei stärken Zusammenarbeit - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle hospitieren bei der Polizei

Bad Hersfeld. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit verschiedener Behörden und Organisationen ist insbesondere bei Einsätzen zur Gefahrenabwehr von großer Bedeutung. Um die bereits bestehende Kooperation weiter zu intensivieren und gegenseitige Abläufe noch besser kennenzulernen, hospitieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle des Landkreises zukünftig im Rahmen eines gemeinsamen Fortbildungstages bei der Polizei.

Kickoff zum ersten gemeinsamen Fortbildungstag war am Donnerstag (21.05.) auf dem Gelände der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg. Nach einer Begrüßung durch den kommissarischen Leiter der Polizeidirektion Hersfeld- Rotenburg Polizeirat Johannes Höfer stand zunächst das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt. Im weiteren Verlauf erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Struktur und Organisation der Polizei im Landkreis sowie in verschiedene polizeiliche Einsatz- und Arbeitsabläufe. Darüber hinaus wurden Einsatzmittel und Arbeitsweisen der Polizei vorgestellt und gemeinsam erörtert.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem fachlichen Austausch zwischen Polizei und Leitstelle. Ziel der Kooperation ist es, die Zusammenarbeit im Bereich der Gefahrenabwehr weiter zu stärken und bestehende Abläufe noch effizienter und professioneller zu gestalten.

"Das gegenseitige Verständnis für die jeweiligen Arbeitsweisen, Abläufe und Herausforderungen ist von enormer Bedeutung und wird die Zusammenarbeit zwischen Leitstelle und Polizei weiter zu stärken", betonte Höfer .

Im praktischen Teil begleiteten die Hospitantinnen und Hospitanten Einsatzkräfte der Polizeistationen Bad Hersfeld und Rotenburg sowie der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld im Rahmen gemeinsamer Streifenfahrten. Hierbei konnten unmittelbare Eindrücke aus dem polizeilichen Einsatzalltag gewonnen und Erfahrungen ausgetauscht werden.

"Gerade bei größeren Einsatzlagen zeigt sich, wie wichtig funktionierende Kommunikationswege und gegenseitiges Verständnis sind. Solche Hospitationen schaffen wertvolle Einblicke und stärken die professionelle Zusammenarbeit aller Beteiligten", erklärt Polizeirat Jürgen Gleitsmann, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste.

Auch seitens des Landkreises wurde die Bedeutung des gemeinsamen Austauschs hervorgehoben: "Leitstelle und Polizei arbeiten täglich eng zusammen. Der persönliche Austausch trägt wesentlich dazu bei, Abläufe weiter zu optimieren und im Einsatzfall schnell, abgestimmt und professionell handeln zu können", so Sebastian Landsberg, Leiter der Zentralen Leitstelle.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der gemeinsame Fortbildungstag die langjährige Zusammenarbeit weiter vertieft hat. Gleichzeitig konnten neue Synergien geschaffen und persönliche Kontakte gestärkt werden - eine wichtige Grundlage für eine weiterhin professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.

Jana Feik

Landkreis Hersfeld-Rotenburg Pressesprecherin, 06621/ 87-9103

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

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