PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und des Polizeipräsidiums Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und des Polizeipräsidiums Osthessen
  • Bild-Infos
  • Download

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zentrale Leitstelle und Polizei stärken Zusammenarbeit - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle hospitieren bei der Polizei

Bad Hersfeld. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit verschiedener Behörden und Organisationen ist insbesondere bei Einsätzen zur Gefahrenabwehr von großer Bedeutung. Um die bereits bestehende Kooperation weiter zu intensivieren und gegenseitige Abläufe noch besser kennenzulernen, hospitieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle des Landkreises zukünftig im Rahmen eines gemeinsamen Fortbildungstages bei der Polizei.

Kickoff zum ersten gemeinsamen Fortbildungstag war am Donnerstag (21.05.) auf dem Gelände der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg. Nach einer Begrüßung durch den kommissarischen Leiter der Polizeidirektion Hersfeld- Rotenburg Polizeirat Johannes Höfer stand zunächst das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt. Im weiteren Verlauf erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Struktur und Organisation der Polizei im Landkreis sowie in verschiedene polizeiliche Einsatz- und Arbeitsabläufe. Darüber hinaus wurden Einsatzmittel und Arbeitsweisen der Polizei vorgestellt und gemeinsam erörtert.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem fachlichen Austausch zwischen Polizei und Leitstelle. Ziel der Kooperation ist es, die Zusammenarbeit im Bereich der Gefahrenabwehr weiter zu stärken und bestehende Abläufe noch effizienter und professioneller zu gestalten.

"Das gegenseitige Verständnis für die jeweiligen Arbeitsweisen, Abläufe und Herausforderungen ist von enormer Bedeutung und wird die Zusammenarbeit zwischen Leitstelle und Polizei weiter zu stärken", betonte Höfer .

Im praktischen Teil begleiteten die Hospitantinnen und Hospitanten Einsatzkräfte der Polizeistationen Bad Hersfeld und Rotenburg sowie der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld im Rahmen gemeinsamer Streifenfahrten. Hierbei konnten unmittelbare Eindrücke aus dem polizeilichen Einsatzalltag gewonnen und Erfahrungen ausgetauscht werden.

"Gerade bei größeren Einsatzlagen zeigt sich, wie wichtig funktionierende Kommunikationswege und gegenseitiges Verständnis sind. Solche Hospitationen schaffen wertvolle Einblicke und stärken die professionelle Zusammenarbeit aller Beteiligten", erklärt Polizeirat Jürgen Gleitsmann, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste.

Auch seitens des Landkreises wurde die Bedeutung des gemeinsamen Austauschs hervorgehoben: "Leitstelle und Polizei arbeiten täglich eng zusammen. Der persönliche Austausch trägt wesentlich dazu bei, Abläufe weiter zu optimieren und im Einsatzfall schnell, abgestimmt und professionell handeln zu können", so Sebastian Landsberg, Leiter der Zentralen Leitstelle.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der gemeinsame Fortbildungstag die langjährige Zusammenarbeit weiter vertieft hat. Gleichzeitig konnten neue Synergien geschaffen und persönliche Kontakte gestärkt werden - eine wichtige Grundlage für eine weiterhin professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.

Jana Feik

Landkreis Hersfeld-Rotenburg Pressesprecherin, 06621/ 87-9103

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 08:54

    POL-OH: Fahrzeug beschädigt

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kirchheim. Zwischen Sonntag (17.05.) , 19 Uhr, und Donnerstag (21.05.), 7.15 Uhr, beschädigten Unbekannte einen blauen Skoda, welcher auf einem Parkplatz eines Hotels in der Hauptstraße abgestellt war. Die Täter schlugen mit einem derzeit unbekannten Gegenstand auf das rechte Rücklicht ein, sodass dieses und die Karosserie beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 00:29

    POL-OH: Polizeieinsatz in der Moselstraße in Fulda-Kohlhaus

    Fulda (ots) - Am Mittwoch (21.05.), gegen 21.15 Uhr, informierten Zeugen die Fuldaer Polizei, über eine männliche Person, die sich mit einem schwertähnlichen Gegenstand auf der Moselstraße in Fulda bewegte und anschließend in ein Wohnhaus begab. Bei Klärung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass sich der 40-Jährige augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er konnte in der Folge in Gewahrsam ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 16:28

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Unfallverursacher flüchtet fußläufig - Hinweise erbeten Philippsthal. Am Mittwoch (20.05.) gegen 20.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seiner schwarzen Mercedes C-Klasse die B 62 aus Richtung Vacha kommend in Richtung Philippsthal. Kurz vor der Ortschaft Philippsthal verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren