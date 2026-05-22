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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung - Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad - Kradfahrer schwer verletzt

Vogelsberg (ots)

Schotten. Auf der B276 kam es am Freitagvormittag (22.05.), gegen 10.45 Uhr, in Höhe der Kreuzung zur K141 zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw und einem Krad. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6280054

Dabei befuhr ein 63-jähriger Motoradfahrer aus Laer die B276 von Gedern kommend in Richtung Schotten. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Kreuzung zur K141 zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und einem VW Golf einer 71-Jährigen . Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf neben der Fahrbahn zum Liegen. Der 63-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn vollgesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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