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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden
gestürzter Motorradfahrer

Landkreis Fulda (ots)

Hofbieber-Kleinsassen

Eine schwer verletzte Person und etwa 3.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitag (22.05.) an der Einmündung der Landesstraße 3330 und der Landesstraße 3379 zwischen Steinwand und Kleinsassen.

Eine 62-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem Pkw Citroen die L 3379 von der "Fohlenweide" kommend und bog auf die L 3330 in Richtung Kleinsassen ein. Dabei übersah sie offenbar einen 19-jährigen vorfahrtberechtigten Motorradfahrer aus dem Landkreis Fulda, welcher von rechts kam. Der Motorradfahrer (Krad MBK) konnte nur noch nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem bereits im Einbiegevorgang befindlichen PKW zu vermeiden. Dabei leitete der Kradfahrer zunächst eine Vollbremsung ein, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im weiteren Verlauf in einem Straßengraben zum Sturz. Er wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Gefertigt: Weikard, POK (Polizeistation Hilders)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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