Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht, Kran gerät in Graben

Altenberge (ots)

Am Mittwoch (20.05.) ist gegen 10.10 Uhr ein Lkw mit einem Mobilkran in einen Graben gefahren, nachdem der Fahrer kurz zuvor einem anderen Lkw ausweichen musste.

Der Fahrer mit dem Mobilkran fuhr auf der L874 in Fahrtrichtung Altenberge. Etwa auf Höhe der Zufahrt zur Anschrift Kümper 155 kam ihm im Bereich einer Rechtskurve ein Lkw entgegen, der zu weit links fuhr. Der Fahrer des Mobilkrans musste deshalb nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet das Fahrzeug in den Graben, stieß gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Fahrer des Lkw fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zum Lkw beziehungsweise dessen Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei Greven unter Telefon 02571/928-4455.

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