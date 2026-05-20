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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

Steinfurt (ots)

In Borghorst sind Unbekannte zwischen Montag (18.05.) und Dienstag (19.05.) in zwei Fahrzeuge eingestiegen. Sie erbeuteten Bargeld und eine Powerbank.

An der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße, Ecke Anne-Frank-Ring, haben Unbekannte an einem VW Passat gewaltsam die Fahrertür geöffnet. Das Fahrzeug wurde am Montag gegen 22.00 Uhr in einer Hauseinfahrt abgestellt. Am Dienstag stellten die Eigentümer gegen 13.30 Uhr den Schaden fest. Die Täter durchsuchten das Auto und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag.

Etwa 150 Meter entfernt vom ersten Tatort sind zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 06.30 Uhr Unbekannte in ein Wohnmobil am Anne-Frank-Ring eingestiegen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, ist noch unklar. Sie durchwühlten das Wohnmobil und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Powerbank. Der Schaden liegt nach Schätzungen im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht in diesem Rahmen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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