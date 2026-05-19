Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Hörstel, Diebstähle von Verkehrszeichen Hinweise erbeten

Emsdetten, Hörstel (ots)

Am Sonntag (17.05.) ist die Polizei Emsdetten zur L590, nahe des dortigen Landgasthauses gerufen worden. Dort waren insgesamt fünf Verkehrsschilder (VZ 625-10, Richtungstafeln links) vom Fahrbahnrand gestohlen worden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

In Hörstel ist es ebenfalls zu mehreren Diebstählen von Verkehrszeichen gekommen. Diese wurden am Montag (18.5.) zur Anzeige gebracht. An der Karl-Grüter-Straße, Ecke Bevergerner Straße fehlen zwei Verkehrsschilder (VZ 625-22, Richtungstafeln rechts). Zwei weitere der gleichen Art fehlen an der Straße Teutohang, ebenso an der Knüwenstraße. Dort haben die Diebe eine Richtungstafel gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache in Emsdetten unter der Telefonnummer 02572/9306-4415 oder bei der Polizeiwache in Rheine (zuständig für Hörstel) unter 05971/938-4215 zu melden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Taten nicht nur den Straßenverkehr beeinträchtigen, sondern auch unbeteiligte Dritte erheblich gefährden können.

Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und auf fehlende oder beschädigte Verkehrszeichen zu achten, da ein erhöhtes Risiko für schwere Verkehrsunfälle besteht. Ein fehlendes Verkehrszeichen setzt keine Verkehrsregeln außer Kraft.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell