Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Radfahrer gesucht, Pkw beschädigt

Rheine (ots)

Am Freitag (15.05.) ist es um kurz nach 23.00 Uhr auf der Bonifatiusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr auf der Bonifatiusstraße von der Rolandstraße aus kommend in Richtung Adalbertstraße. In Höhe der Hausnummer 122 fuhr er auf einen parkenden Pkw auf. Dabei verletzte sich der Radfahrer. Das Auto wurde beschädigt. Dies wurde vor Zeugen beobachtet.

Der Radfahrer fuhr dann weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte sehr kurze Haare und trug eine Arbeitsjacke. Über der Jacke trug er eine gelbe Warnweste, außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack auf. Das Fahrrad war ein weißes Damen-E-Bike der Marke KTM.

Die Polizei sucht den Radfahrer und/oder weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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