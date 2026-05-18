PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Radfahrer gesucht, Pkw beschädigt

Rheine (ots)

Am Freitag (15.05.) ist es um kurz nach 23.00 Uhr auf der Bonifatiusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr auf der Bonifatiusstraße von der Rolandstraße aus kommend in Richtung Adalbertstraße. In Höhe der Hausnummer 122 fuhr er auf einen parkenden Pkw auf. Dabei verletzte sich der Radfahrer. Das Auto wurde beschädigt. Dies wurde vor Zeugen beobachtet.

Der Radfahrer fuhr dann weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte sehr kurze Haare und trug eine Arbeitsjacke. Über der Jacke trug er eine gelbe Warnweste, außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack auf. Das Fahrrad war ein weißes Damen-E-Bike der Marke KTM.

Die Polizei sucht den Radfahrer und/oder weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:56

    POL-ST: Rheine, Seitenscheibe an Auto eingeschlagen, Hinweise erbeten

    Rheine (ots) - Zwischen Freitag (15.05.), 14.30 Uhr und Samstag (16.05.), 10.00 Uhr ist ein blauer Dacia Logan auf dem Konrad-Adenauer-Ring auf einem Firmenparkplatz geparkt gewesen. In dieser Zeit wurde an dem Auto die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Ob etwas daraus entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:55

    POL-ST: Rheine, Brand eines BMW, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Freitagabend (15.05.) gegen 22.35 Uhr ist die Polizei zu einem brennenden Fahrzeug an der Friedenstraße gerufen worden. Die Feuerwehr war bei Eintreffen der Polizisten bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der betroffene BMW X1 war seit Freitagabend gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Veitstraße am linken Fahrbahnrand geparkt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der BMW in Brand und wurde durch ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:54

    POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

    Ibbenbüren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße ist am Freitag (15.05.) gegen 18.40 Uhr ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Zunächst fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren mit einem schwarzen VW Golf auf der Rheiner Straße in Richtung Ibbenbüren. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren