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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Öffentlichkeitsfahndung, Mutter und Tochter vermisst

Steinfurt (ots)

In Steinfurt werden seit dem 16. April eine Frau und ihre 10-jährige Tochter vermisst. Die Frau erschien ohne Angaben von Gründen nicht mehr zur Arbeit und ihre Tochter nicht mehr in der Schule.

Die Polizei sucht die beiden Personen jetzt mit Fotos im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung. Zeugen, die wissen, wo sich die Vermissten befinden oder die sie gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Hier die Links zur Öffentlichkeitsfahndung:

https://polizei.nrw/fahndung/203273

https://polizei.nrw/fahndung/203274

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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