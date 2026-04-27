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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeuge mit gutem Riecher - Fahrer betrunken unterwegs

Warburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstag, 25. April, gegen 00.35 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet und damit der Polizei entscheidende Hinweise geliefert. Der 19-Jährige informierte die Polizei über ein verdächtiges Fahrzeug und führte die eingesetzten Beamten zu dem Pkw, der zuvor von einer Tankstelle am Paderborner Tor in Warburg gestartet war. In der Straße "Oberer Hilgenstock" konnten die Einsatzkräfte das Fahrzeug, einen Mercedes, schließlich kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass der 55-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet./rek

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- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
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Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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