Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Insassen nach Kollision leicht verletzt

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Höxter (ots)

Am Montag, 27. April, ereignete sich auf der Oberhofstraße in Borgentreich ein Verkehrsunfall. Gegen 7.10 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann mit einem Bulli die Oberhofstraße in Fahrtrichtung Natzunger Straße. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein sechsjähriger Junge sowie ein elfjähriges Mädchen. Alle drei Insassen stammen aus Borgentreich. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer durch die tiefstehende Sonne geblendet und kollidierte in der Folge mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall kippte der Bulli auf die linke Fahrzeugseite. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Bulli war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt./rek

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