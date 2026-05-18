Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Schulbus kollidiert mit Pkw

Wettringen (ots)

Am Montag (18.05.) ist es gegen 11.30 Uhr auf der Friedhofstraße zu einer Kollision von einem Schulbus mit einem Mercedes-Benz gekommen.

Der Schulbus aus Ochtrup fuhr auf der Friedhofstraße in Richtung Werninghoker Straße. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollison mit dem Mercedes-Benz, der auf der Friedhofstraße in Richtung Kreisverkehr fuhr. In dem Bus befanden sich 24 Kinder und eine Lehrerin einer Grundschule aus Ochtrup.

Der Busfahrer, ein 30-jähriger Ochtruper sowie der Fahrer des Mercedes-Benz, ein 65-jähriger Mann aus Wettringen, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie sind mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Lehrerin sowie 12 Schulkinder wurden leicht verletzt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 50.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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