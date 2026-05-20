Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Fahrzeug gestohlen

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Montag (18.05.), 19.00 Uhr und Dienstag (19.05.), 06.45 Uhr ist am Grünen Weg, zwischen Hansaring und Am Eggenkamp, ein Fahrzeug gestohlen worden.

Es handelt sich um einen weißen Citroen Jumper, der in der angegebenen Zeit auf dem Parkplatz eines Discounters geparkt war. Das amtliche Kennzeichen lautet: BF-JS1998. Der Wert des Kastenwagens liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat den Citroen zur Fahndung ausgeschrieben. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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