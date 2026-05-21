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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Sachschaden, Fahrzeughalter gesucht

Rheine (ots)

Am Mittwoch (20.05.) ist es gegen 11.00 Uhr auf der Franz-Fabry-Straße, kurz vor der Einmündung zur Osnabrücker Straße, zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 75-jährige Frau kollidierte beim Einparken mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten dunklen Pkw. Die Frau hatte zunächst den Schaden an ihrem Wagen nicht festgestellt und fuhr deshalb anschließend weiter. Später stellte die die 75-Jährige jedoch einen Schaden an ihrem Auto fest. Sie fuhr daraufhin zum Unfallort zurück. Der vermutlich beschädigte Pkw war jedoch nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht jetzt im Rahmen der Ermittlungen den Fahrzeughalter. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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