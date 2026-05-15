Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spiegel abgefahren und geflohen: Polizei sucht Zeugen

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Breitenfeld einen geparkten Mercedes beschädigt und Fahrerflucht begangen.

Der beschädigte Wagen, eine schwarze Mercedes B-Klasse, stand am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 25 kurz vor einer Engstelle. Am Dienstag, den 12.05.2026, stellte der Besitzer den Schaden fest. Der linke Außenspiegel des Autos war komplett demoliert.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

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