Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradunfall mit Personenschaden, L3307 Höhe Remerz

Poppenhausen (ots)

Glück im Unglück hatte eine 56-jährige Frau aus Bonn, welche mit ihrem Motorrad das Pfingstwochenende in der Rhön verbringen wollte. Am Samstag, dem 23.05.2026 gegen 14:45 Uhr befuhr diese bei besten Voraussetzungen für alle Zweiradfreunde in strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen die L3307 von Wehyers aus kommend in Fahrtrichtung Poppenhausen. In Höhe der Ortschaft Remerz wollte die Kradfahrerin einen vor sich befindlichen PKW überholen. Beim Ausscheren hierzu auf die Gegenfahrbahn übersah diese einen entgegenkommenden PKW. Geistesgegenwärtig versuchte die Bikerin noch einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, was ihr auch glücklicherweise auch gelang. Jedoch kollidierte diese mit der linken Fahrzeugseite des PKW. Hierbei zog sich die Urlauberin schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Kurzurlaub endete somit für diese nicht in der Rhön, sondern mit einem stationären Aufenthalt im Klinikum Fulda, in welches die Dame von vor Ort eingesetzten Rettungskräften verbracht wurde. Das Polizeipräsidium Osthessen appelliert hiermit auch an alle passionierten Motorradfahrer, eine umsichtige und vorausschauende Fahrweise an den Tag zu legen, um die Saison unbeschadet und gesund beenden zu können.

Gefertigt: Schleicher, POKin. Polizeistation Hilders

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