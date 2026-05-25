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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Rollerfahrer fährt auf vorausfahrenden PKW auf und stürzt

Am Sonntag, dem 24.05.2026 kam es gegen 15:50 Uhr im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Hilders (Ldk. Fulda) auf der B284, höhe Beckenmühle zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Sachschaden. Der Unfallverursacher wohnt im Landkreis Fulda und wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 68-jährige Fahrer des PKW und seine Mittfahrerin, beide aus dem Landkreis Wittmund, blieben unverletzt. Der 66- jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Kleinkraftrad hinter dem PKW des Geschädigten von der Wasserkuppe kommend in Richtung der B278. Er übersah, dass der Fahrer des PKW nach links zur Beckenmühle abbiegen wollte und fuhr auf das Heck des PKW auf. Der Rollerfahrer stürzte und blieb zunächst neben der Fahrbahn liegen. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Gefertigt:

(Pst. Hilders | Krenzer, POK)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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