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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Unfall und anschließender Flucht des Pkw nach vorangegangener Kollision mit E-Scooter-Fahrer in Bad Hersfeld am 22.05.2026

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitag (22.05.), gg. 15:45 Uhr, kam es an der Ecke Bismarckstraße / Breitenstraße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Ein 15-jähriger aus Ludwigsau befuhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Breitenstraße stadtauswärts und wollte die Bismarckstraße über den dortigen Fußgängerüberweg fahrend überqueren. Dabei übersah er einen, von links aus Richtung Kino, auf der Bismarckstraße herannahenden PKW. Beide konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und stießen zusammen. Die Person am Steuer des PKWs setzte ihre Fahrt im Anschluss direkt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Ludwigsauer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an seinem Zweirad beziffert sich auf ca. 600 Euro. Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr.: 06621/932-0.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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