Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand auf BAB 4 zwischen Friedewald und Wildeck-Hönebach

Fulda (ots)

Wildeck - Am Montag (25.05.) kam es gegen 16:40 Uhr auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach zu einem Fahrzeugbrand eines Pkws. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Naumburg (Saale) befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihren Ford die BAB 4 in Richtung Erfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach stellte die Fahrzeugführerin eine Rauchentwicklung an ihrem Fahrzeug fest und lenkte das Fahrzeug auf den Seitenstreifen. Dort stellte sie ihr Fahrzeug ab und verließ zusammen mit ihren beiden Kindern den Ford und begab sich in Sicherheit. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die schnell eingreifenden freiwilligen Feuerwehren aus Bad Hersfeld und Hönebach konnten das vollständige Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und zusätzlich Schaden an der Asphaltdecke und an der Böschung neben der Fahrbahn. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.500 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin sowie ihre beiden Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Durch den Fahrzeugbrand kam es im Bereich der BAB 4 zu einer Vollsperrung von 1,5 Stunden und zu 3km Rückstau. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld war die freiwillige Feuerwehr mit insgesamt 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

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