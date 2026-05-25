PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand auf BAB 4 zwischen Friedewald und Wildeck-Hönebach

Fulda (ots)

Wildeck - Am Montag (25.05.) kam es gegen 16:40 Uhr auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach zu einem Fahrzeugbrand eines Pkws. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Naumburg (Saale) befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihren Ford die BAB 4 in Richtung Erfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach stellte die Fahrzeugführerin eine Rauchentwicklung an ihrem Fahrzeug fest und lenkte das Fahrzeug auf den Seitenstreifen. Dort stellte sie ihr Fahrzeug ab und verließ zusammen mit ihren beiden Kindern den Ford und begab sich in Sicherheit. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die schnell eingreifenden freiwilligen Feuerwehren aus Bad Hersfeld und Hönebach konnten das vollständige Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und zusätzlich Schaden an der Asphaltdecke und an der Böschung neben der Fahrbahn. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.500 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin sowie ihre beiden Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Durch den Fahrzeugbrand kam es im Bereich der BAB 4 zu einer Vollsperrung von 1,5 Stunden und zu 3km Rückstau. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld war die freiwillige Feuerwehr mit insgesamt 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 15:30

    POL-OH: Wohnhausbrand in Großenlüder-Bimbach

    Fulda (ots) - Großenlüder. Am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr kam es im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses zu einem Brand. Alle Bewohner konnten unverletzt aus dem Haus evakuiert werden. Ursache dürfte vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein. Zur Erkundung des verrauchten Bereichs und der Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Großenlüder und Bimbach eingesetzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 00:46

    POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

    Fulda (ots) - Rollerfahrer fährt auf vorausfahrenden PKW auf und stürzt Am Sonntag, dem 24.05.2026 kam es gegen 15:50 Uhr im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Hilders (Ldk. Fulda) auf der B284, höhe Beckenmühle zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Sachschaden. Der Unfallverursacher wohnt im Landkreis Fulda und wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung vorsorglich in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren