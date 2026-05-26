Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Einbruch in Bistro - Einbruch in Gärtnerei - Kennzeichendiebstahl - Taschendiebstahl - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Vogelsbergkreis (ots)

E-Scooter entwendet

Alsfeld. Am Freitag (22.05.), im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf einem Schulhof in der Schillerstraße abgestellten E-Scooter der Marke Xiaomi (Modell: MI Scooter Electrico Pro 2). Zum Tatzeitpunkt war das Versicherungskennzeichen "GTN-207" am Roller angebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bistro

Alsfeld. Am frühen Samstagmorgen (23.05.), gegen 5.45 Uhr, begaben sich zwei Unbekannte auf das Gelände des Freibades in der Straße "An der Bleiche" und verschafften sich dort Zutritt zu dem Räumlichkeiten des Bistros, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, maskiert, Basecap, Handschuhe, zweifarbige Jacke, schwarze Hose, schwarze Sneaker mit weißen Streifen

Täter 2: männlich, maskiert, Basecap, Handschuhe, grüne Jacke mit weißem Emblem auf Höhe der Brust, schwarze Hose, schwarze Sneaker

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gärtnerei

Alsfeld. Unbekannte warfen in der Zeit von Montag (25.05.), 9 Uhr, bis Dienstag (26.05.), 6 Uhr, die Scheibe eines Bürogebäudes der Stadtgärtnerei in der Straße "Am Ölberg" ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie hieraus ein Tablet des Herstellers "Samsung" und mehrere Schlüssel. Bereits am Samstagvormittag (23.05.) stellten Mitarbeiter einen Einbruchsversuch fest. Dabei versuchten Unbekannte eine Tür aufzuhebeln, ließen nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch von ihrem Versuch ab und flüchteten in nicht bekannte Richtung. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Romrod. Im Zeitraum von Freitag (22.05.), 20 Uhr, bis Samstagnachmittag (23.05.). 15 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem in der Bahnhofstraße im Ortsteil Zell geparkten Seat Leon die amtlichen Kennzeichen "VB-AV 1002". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl

Alsfeld. Am frühen Sonntagmorgen (24.05.), zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr, wurde eine 23-Jährige auf dem Pfingstmarkt Opfer dreister Taschendiebe. Die junge Frau war im Bereich der Stadthalle unterwegs, als die Unbekannten einen unaufmerksamen Moment der 23-Jährigen ausnutzten und aus deren Handtasche die Geldbörse entwendeten.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Alsfeld. Unbekannte Täter entfernten im Zeitraum von Sonntagabend (24.05.) bis Montagmorgen (25.05.), 10 Uhr, einen Gullideckel in der Uferstraße in Eifa und warfen diesen in einen wenige Meter entfernten Bach. Ein aufmerksamer Bürger stellte dies fest und brachte den Deckel wieder an seinen Platz, weshalb nach derzeitigem Erkenntnisstand glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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