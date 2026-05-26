Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrräder entwendet - Rennräder von Fahrradträger entwendet - Kassenhäuschen aufgebrochen - Farbschmiererei an Kirche - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Fahrräder entwendet

Ehrenberg. Zwischen Samstagabend (23.05.), 21.30 Uhr, und Sonntagfrüh (24.05.), 7.45 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Grundstück in der Kirchstraße im Ortsteil Thaiden zwei E-Bikes. Die Fahrräder waren mit einem Schloss miteinander verbunden und gesichert. Es handelt sich zu einem um ein schwarzes E-Bike des Herstellers "Hercules" und zum anderen um ein blaues E-Bike des Herstellers "Victoria". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rennräder von Fahrradträger entwendet

Großenlüder. Am Samstag (23.05.), zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Fahrradträger, welcher an einem grauen Audi A4 befestigt war, zwei Rennräder. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Hädenberg" im Ortsteil Bimbach abgestellt. Bei den Rennrädern handelt es sich um ein blaues Fahrrad des Herstellers "Rose" und um ein mintgrünes Fahrrad des Herstellers "Bianchi". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kassenhäuschen aufgebrochen

Fulda. Am frühen Samstagmorgen (23.05.), gegen 3.40 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Freibad in der Jahnstraße. Die Täter öffneten gewaltsam ein Rollo im Kassenbereich, sodass ein Täter in den Kassenraum gelang. Nachdem er den Kassenraum nach Wertgegenständen durchsuchte, flüchteten beide Täter nach jetzigem Stand ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmiererei an Kirche

Eiterfeld. Zwischen Donnerstagmittag (21.05.), 14 Uhr, und Freitagabend (22.05.), 19.30 Uhr, besprühten Unbekannte die Rückseite der Kirche im Ortsteil Buchenau mit Farbe. Ein politisch motivierter Hintergrund wird derzeit geprüft. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Zwischen Mittwoch (20.05.), 19 Uhr, und Freitag (22.05.), 16.40 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Einfamilienhauses in der Straße "Hinterburg". Die Täter entwendeten neben Bargeld auch Schmuck und Münzsammlungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda. Von Donnerstagabend (21.05.), 20 Uhr, auf Freitagmorgen (22.05.), 4.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem blauen Audi A5 eine Geldbörse mit diversen Scheckkarten. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Heinrichstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Fulda. Zwischen Donnerstagfrüh (21.05.), 3.40 Uhr, und Freitagfrüh (22.05.), 4.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt einem Betriebsgebäude in der Sturmiusstraße und durchsuchen die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten schließlich ein im Außenbereich abgestelltes Kleinkraftrad des Herstellers "Peugeot". An dem Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "624-RHR" angebracht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Bad Salzschlirf. Am Donnerstagabend (21.05), gegen 17.40 Uhr, entblößte sich ein derzeit unbekannter Mann im Kurpark auf einer Parkbank und manipulierte an seinem Glied. Im weiteren Verlauf bemerkte er, dass er von einer Zeugin gesehen wurde und wechselte daraufhin die Parkbank. Hier zog er erneut die Hose herunter. Die Zeugin sprach den Mann schließlich an, woraufhin er sich in unbekannte Richtung entfernte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, dunkle Schildkappe, hellbraunes Oberteil, khakifarbene Hose

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rucksack aus Zustellfahrzeug entwendet

Fulda. Am Freitag (22.05.), zwischen 10.25 Uhr und 10.35 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Walahfridstraße den Rucksack einer Zustellerin aus deren Zustellfahrzeug. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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