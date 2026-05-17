Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (15.05.2026) kam es zum Widerstand und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in der Bahnhofstraße. Zwei Polizeibeamte verletzten sich dabei leicht.

Gegen 09.45 Uhr wurde der Polizei ein aggressiver 43-jähriger Mann mitgeteilt. Dieser belästigte zudem Passanten. Gegenüber der eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der 43-Jährige weiterhin aggressiv. Aufgrund dessen fixierten die Polizeibeamten den 43-Jährigen. Dabei leistete der 43-Jährige Widerstand und biss einen Polizeibeamten.

Die Polizeibeamten brachten den 43-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Zudem wurde eine Blutentnahme bei dem 43-Jährigen angeordnet. Da sich der 43-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dieser anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 43-Jährigen.

Der Mann besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

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