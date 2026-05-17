Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (15.05.2026) kam es am Helmut-Haller-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 21.45 Uhr geriet ein 20-Jähriger mit einer weiblichen unbekannten Täterin und einem männlichen unbekannten Täter zunächst in eine verbale Streitigkeit. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die beiden Täter werden wir folgt beschrieben:

- Männlich, trug einen grauen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose

- Weiblich, trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 20-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

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