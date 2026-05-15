Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei Donauwörth stoppt Raser an der B25 (wie bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Harburg - Am Vatertag, 14.05.26, nachmittags, fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth ein Pkw mit Nördlinger Zulassung auf, welcher offensichtlich zu schnell unterwegs war. Die Zivilstreife konnte den Fahrer, welcher mit einem traurigen Spitzenwert von 153 km/h (Toleranz bereits abgezogen) unterwegs war, stoppen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld i.H.v. 960 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

Parallel zur Geschwindigkeitsmessung führten mobile Einsatzkräfte im Bereich der Staatsstraße 2221 Kontrollen durch. Der 21jährige Motorradfahrer (deutsche Staatsangehörigkeit), sowie zwei weitere Verkehrsteilnehmer die im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung festgestellt wurden, wurden direkt kontrolliert. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

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