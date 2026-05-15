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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Stationäre Geschwindigkeitsmessung am Vatertag an der St 2025 (wie bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Bachhagel - Am Vatertag, 14.05.2026, führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, eine stationäre Geschwindigkeitsmessung an der ST 2025, bei Bachhagel durch. Im Rahmen der Messaktion wurden 29 Fahrzeuge/Fahrer beanstandet. 19 Pkw-Lenker erwartete eine Anzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit, 10 Pkw-Lenker müssen mit einer Verwarnung rechnen. Vier Fahrzeuglenker erwartet ein Fahrverbot. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Pkw Lenker in Fahrtrichtung Giengen an der Brenz mit 154 km/h. In Fahrtrichtung Wittislingen wurde ein trauriger Spitzenwert von 153 km/h gemessen. 

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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