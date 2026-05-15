Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots)

Dillingen - Am Montag (11.05.2026), gegen 12.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Birkenweg.

Der unbekannte Täter drang vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren wurde er von der 79-jährigen Hauseigentümerin überrascht und flüchtete.

Es entstand weder ein Beute- noch ein Sachschaden.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 16 Jahre - westeuropäisches Erscheinungsbild - dunkelblonde Haare - schwarzer Kapuzenpullover

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Hausfriedensbruchs.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter 09071/56-0 entgegen.

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