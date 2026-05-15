PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots)

Dillingen - Am Montag (11.05.2026), gegen 12.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Birkenweg.

Der unbekannte Täter drang vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren wurde er von der 79-jährigen Hauseigentümerin überrascht und flüchtete.

Es entstand weder ein Beute- noch ein Sachschaden.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	etwa 16 Jahre -	westeuropäisches Erscheinungsbild -	dunkelblonde
Haare -	schwarzer Kapuzenpullover

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Hausfriedensbruchs.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter 09071/56-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren