Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Stadtbergen-Deuringen - Im Zeitraum von Donnerstag (14.05.2026), 19.00 Uhr, bis Freitag (15.05.2026), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec aus einer Garage in der Fritz-Reim-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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