Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Stadtbergen-Deuringen - Im Zeitraum von Donnerstag (14.05.2026), 19.00 Uhr, bis Freitag (15.05.2026), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec aus einer Garage in der Fritz-Reim-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell