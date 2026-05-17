Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (15.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der August-Wessels-Straße.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen VW / Sharan. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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