PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (15.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der August-Wessels-Straße.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen VW / Sharan. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.05.2026 – 13:04

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Stadtbergen-Deuringen - Im Zeitraum von Donnerstag (14.05.2026), 19.00 Uhr, bis Freitag (15.05.2026), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec aus einer Garage in der Fritz-Reim-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 13:04

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (15.05.2026) kam es am Helmut-Haller-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 21.45 Uhr geriet ein 20-Jähriger mit einer weiblichen unbekannten Täterin und einem männlichen unbekannten Täter zunächst in eine verbale Streitigkeit. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 20-Jährige wurde dabei ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:52

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

    Augsburg (ots) - Dillingen - Am Montag (11.05.2026), gegen 12.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Birkenweg. Der unbekannte Täter drang vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren wurde er von der 79-jährigen Hauseigentümerin überrascht und flüchtete. Es entstand weder ein Beute- noch ein Sachschaden. Der unbekannte Täter wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren