Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Schotten. Am Samstag (22.056.), gegen 09 Uhr, parkte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer seinen Kia XCeed im Lindenweg auf einer Parkfläche neben einem weißen Fahrzeug. Als er gegen 12:15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der Beifahrertür beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Fahrzeugführer eines anderen Kraftfahrzeuges beim Öffnen der Fahrzeugtür den Kia beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Kia entstand Sachschaden von 800 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090.

Zusammenstoß mit Radfahrer

Lauterbach. Am Sonntag (24.05.), gegen 12:45, Uhr befuhren ein 33-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad und ein 77-jähriger Opel-Fahrer in der genannten Reihenfolge die Landesstraße von Lauterbach kommend in Richtung Sickendorf. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 77-Jährige dem Radfahrer auf, weshalb dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Zur medizinischen Versorgung wurde der 33-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach erster Einschätzung entstand lediglich geringer Sachschaden.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Rotenburg a. d. Fulda. Am Samstag (23.05.), 21 Uhr, verletzte ein unbekannter E-Scooter-Fahrer einen 6-jährigen Jungen, welcher gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Straße Obertor in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Unfallverursacher überholte die beiden Fußgänger und touchierte dabei den Jungen. Dieser kam durch die Berührung zu Fall und verletzte sich leicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Polizeistation Rotenburg)

Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Niederaula. Am Freitag (22.05.), 01.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Tulpenstraße - nach derzeitigen Erkenntnissen beim Versuch sein Fahrzeug zu wenden - eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alheim. Zwischen Freitag (22.05.), 11 Uhr, und Sonntag (24.05.), 17.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher die B 83 von Morschen kommend in Richtung Heinebach befuhr, einen Weidezaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Bad Hersfeld. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Montag (25.05.), zwischen 10.30 und 15.40 Uhr in der Straße "Im Stift". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen silbernen VW, welcher auf dem Parkplatz des Finanzamtes abgestellt war und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.900 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Oberaula. Am Freitag (22.05.), 17.45 Uhr, verletzte sich ein 55-jähriger Kradfahrer schwer, als er die L 3157 von Salzberg in Richtung Oberaula befuhr. Ein vorausfahrender 60-jähriger Kradfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, was der 55-jährige durch aus bisher ungeklärter Ursache zu spät bemerkte und auffuhr. Durch das Sturzgeschehen verletzte sich der Kradfahrer schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell